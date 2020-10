Danny Rose associado ao FC Porto

Sem espaço nas opções de José Mourinho no Tottenham, Danny Rose foi apontado durante o dia de ontem como alvo do FC Porto para cobrir a saída de Alex Telles, que rumou ao Manchester United. As notícias veiculadas em Inglaterra, contudo, apontavam apenas para uma manifestação de interesse por parte dos campeões nacionais, não tendo sido feita menção a qualquer proposta feita ao Tottenham. O internacional inglês, de 30 anos, está em final de contrato com os spurs, que, por isso, veem com bons olhos a venda a título definitivo.