De Laurentiis: «Sérgio Conceição é um bom treinador mas queremos um italiano»

Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, negou qualquer contacto direto com Sérgio Conceição. Em declarações à RTP3, o líder do clube italiano elogiou o treinador do FC Porto mas sublinhou que a sua intenção não passa por contratar um técnico estrangeiro para o banco do emblema napolitano.





"Nunca falei nem negociei com Sérgio Conceição. Queremos um treinador italiano. Há muitas opções e decidiremos em 20 dias. Por que não Conceição? Porque não está na minha lista. É um bom treinador mas queremos um italiano", limitou-se a dizer De Laurentiis.Apesar das palavras do presidente do Nápoles, o clube italiano tentou efetivamente Sérgio Conceição, que optou por recusar o convite