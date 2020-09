De Uribe à falta de ambiente no Bessa: Sérgio Conceição antevê dérbi com o Boavista

Sérgio Conceição não tem um conhecimento muito profundo da equipa do Boavista, mas garante que o FC Porto vai amanhã ao Bessa determinado a ganhar os três pontos. O treinador lamenta que não haja público no dérbi da Invicta, mas assegura que as duas equipas tudo farão "para que seja um grande jogo".





"Não conhecemos profundamente esta equipa do Boavista. Conhecemos os jogadores, mas a sua dinâmica nem tanto. Temos como referência este primeiro jogo do campeonato e um ou outro amigável que fizeram. Acho que o Boavista tem um plantel com qualidade e com certeza que, pelo que observámos, vai ser uma equipa muito interessante na nossa Liga.""Para quem é apaixonado pelo futebol, como eu, se calhar dos jogos que tive mais gosto e prazer em participar foram esses dérbis com o Boavista. Tanto os nossos adeptos como os do Boavista são muito apaixonados pelos seus clubes, o que faz com que neste espetáculo eles sejam ingredientes essenciais para que toda a gente viva aquele momento de forma incrível. Lembro-me dos últimos jogos no Bessa com grande ambiente e é pena não haver isso este ano. Vamos fazer tudo para que seja um grande jogo e para no fim somarmos os três pontos.""Depois colam-me rótulo de treinador conservador... Começo a ouvir algumas pessoas a dizer que mesmo a jogar com um na frente conseguimos em cada situação de cruzamento meter cinco jogadores na área. Falando do Boavista e sua prestação em termos ofensivos, sofreu três golos, mas prefiro não sofrer, prefiro ganhar por 1-0 do que por 4-3. A demonstração de uma equipa sólida tem a ver com isso, a diferenciação do trabalho ofensivo do defensivo. A equipa do Boavista é interessante, estamos atentos a toda a dinâmica, aos jogadores que poderão entrar. Cabe-nos olhar para tudo isso, mas nós como FC Porto temos de pensar em nós e no que temos de fazer.""Estamos atentos ao que se passa à volta do clube e principalmente à volta da equipa profissional. O mais difícil por vezes não é treinar no campo, é gerir esse tipo de situações no balneário, mas por isso é que me pagam, para lhes incutir em cada dia que passam neste clube que o mais importante é o dia em que estamos a trabalhar para melhorarmos. Não é fácil, existem redes sociais, as pessoas que gravitam em torno dos atletas... Não se consegue ser eficaz a 100 por cento nesse sentido, mas fazemos um bom trabalho."Noto-o mais solto, é um jogador que no ano passado teve dificuldades no início, vinha de um contexto diferente, é tudo novo, mesmo as pequenas rotinas diárias são diferentes. Hoje está completamente integrado, sabe o que nós queremos. Exijo que apareça no último terço, mas não só a ele, como a todos os médios. Essa é uma das caraterísticas que gosto da linha média, terem golo, e noto o Uribe mais solto nesse sentido, a perceber melhor o que nós queremos."