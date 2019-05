Deco e Dalot deram moral

A publicação de Soares recebeu a aprovação, através de ‘gostos, de vários colegas de equipa, sendo que nenhum, além de Casillas, comentou. Mas houve dois antigos jogadores do FC Porto que fizeram questão de dedicar ao brasileiro algumas palavras carinhosas. Deco foi um deles. "Parabéns irmão pelo grande jogo que fizeste. O futebol é isto, mas lutar e sofrer com caráter é para poucos", escreveu o antigo craque, agora empresário do camisola 29 dos dragões. Diogo Dalot, que partilhou o balneário com Soares na época passada, foi mais curto, escrevendo um simples "és enorme!". Muitos adeptos do FC Porto reagiram, a elogiar a dedicatória a Casillas e a pedir um regresso em força em 2019/20.