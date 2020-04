Deco não trocaria a Liga dos Campeões pela Bola de Ouro em 2004

Deco era a figura de proa da equipa do FC Porto que venceu a Taça UEFA em 2003 e a Liga dos Campeões em 2004, mas nem por isso ficou desiludido por não ter sido o escolhido para receber a Bola de Ouro para melhor jogador do mundo em 2004. O Mágico aproveitou para dizer que jamais trocaria um troféu coletivo por um prémio individual.





"Nos últimos 10 ou 12 anos, essa questão tem-se resumido a dois jogadores que para mim estão acima dos outros no que toca à questão desses prémios individuais, que são o Cristiano Ronaldo e o Messi. Na altura não era dada tanta importância, não havia tanto mediatismo. Vai haver sempre injustiçados, porque depende de muitos fatores, por exemplo, o Xavi, o Iniesta e o próprio Ribéry nunca ganharam. Nunca pensei nisso, nenhum jogador pensa, nem o Criatiano Ronaldo e o Messi pensam nisso no dia-a-dia, porque têm os treinos e os jogos. Todos nós gostamos de ganhar prémios individuais, mas sinceramente eu não trocaria a Champions ao serviço do FC Porto por ser o melhor do mundo em 2004", apontou o antigo internacional português à FC Porto TV.