Defesa Diogo Queirós integra trabalhos do FC Porto no Olival

O defesa Diogo Queirós, que esteve emprestado ao Mouscron (Bélgica) em 2019/20, foi hoje a grande novidade no segundo dia de treinos para a nova temporada do FC Porto, no centro de treinos do Olival.

O jovem central de 21 anos, campeão europeu por Portugal de sub-17 (2016) e sub-19 (2018), cumpriu 21 jogos (um golo) pelos belgas, engrossando hoje o lote de atletas à disposição de Sérgio Conceição.

O plantel dos campeões nacionais, e vencedores da Taça de Portugal, integra agora 28 futebolistas, num dia em que os 'dragões' treinaram de manhã e fizeram exames médicos de seguida.

Pelos portistas, Diogo Queirós venceu ainda um título nacional de juniores, em 2015/16, jogou pela equipa B e venceu, em 2018/19, a UEFA Youth League.

O espanhol Iván Marcano continuou o tratamento à rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, que sofreu em maio, com os 'azuis e brancos' a voltarem aos treinos na quarta-feira, de novo no centro de treinos em Vila Nova de Gaia, Porto.