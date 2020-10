Defesa do Chelsea apontado ao FC Porto

O "Le10Sport" avança Malang Sarr vai ser jogador do FC Porto por empréstimo do Chelsea. O jovem de 21 anos chegou ao clube inglês esta temporada proveniente do Nice.





A contratação ao Nice pelo Chelsea não fez esquecer as origens humildes de Malang Sarr. Oriundo de Les Moulins, um subúrbio pobre da capital do cinema francês, tem dado suporte financeiro a várias atividades desportivas e sociais aos jovens mais carenciados. A cidade retribuiu o gesto, batizando um parque de jogos com o seu nome, e decorando-o com um graffiti da sua cara.