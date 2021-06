Depois da Fiorentina, Sérgio Oliveira é sondado por mais um clube italiano

A época sensacional de Sérgio Oliveira não pára de dar frutos. Após os rumores da ida para a Fiorentina, coloca-se na corrida mais um clube italiano, a Roma. Esta informação é avançada pelo diário italiano 'Corriere dello Sport'.





Um dos fatores importantes para esta contratação tomar rumo até bom porto é a boa relação entre o empresário Jorge Mendes, agente do jogador português, e José Mourinho, atual treinador da Roma.Outras das informações avançadas pelo diário italiano é o valor da possível transferência. Apesar do FC Porto pedir 20 milhões de euros, a Roma quer tentar contratar o médio por apenas 15.Sérgio Oliveira tem atualmente 29 anos e marcou na época passada um total de 20 golos na soma de todas as competições.