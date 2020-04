Derlei: «Celtic ou Boavista? Quem viesse era para ficar em segundo»

O FC Porto defrontou o Celtic na final da Taça UEFA, em 2003, mas a história podia ter sido diferente e a final portuguesa que se veio a verificar anos mais tarde, em 2011, num jogo entre os dragões e o Sp. Braga, podia ter sido antecipada.





No entanto, o Boavista acabou por cair aos pés dos escoceses e falhou, assim, o acesso ao derradeiro jogo da prova. Seja como for, Derlei não tem dúvidas de que nada mudaria caso o adversário fosse outro."Celtic ou Boavista era indiferente, porque quem viesse teria de ficar em segundo. O Boavista tinha uma equipa forte. O Jaime Pacheco montou uma equipa forte, que defensivamente era muito coesa e que jogava muito no contra-ataque. O Celtic tinha mais volume de jogo, mas também era muito forte fisicamente. Eu, particularmente, sinto que o Celtic teve um peso diferente. O FC Porto jogou depois contra o Sp. Braga, anos mais tarde, e foi bonito por ser português, mas quando se joga contra estrangeiros o peso é maior", sublinhou o antigo avançado.