Derlei e um jogo de loucos na Grécia: «Havia arame farpado, parecia uma prisão»

A caminhada gloriosa do FC Porto até à conquista da Taça UEFA, em 2003, teve alguns momentos insólitos que acabaram por ficar na memória de Derlei. Em entrevista ao programa "FC Porto em Casa", da FC Porto TV, o 'Ninja' partilhou alguns desses episódios, com ênfase para um em particular, que aconteceu num jogo com o Panathinaikos.





"Chegámos ao estádio e começámos a ver arame farpado. Parecia uma prisão. Muito diferente de qualquer estádio de futebol. Foi um ambiente hostil por parte dos gregos. Mas nunca houve falta de respeito. Aliás, fomos muito bem tratados lá. E jogámos muito bem, a equipa era fantástica. Jogávamos muito bem, poucas equipas jogavam assim na Europa", apontou o antigo camisola 11 dos dragões.No entanto, este não foi o único jogo recordado pelo avançado, uma vez que também o jogo em Roma, frente à Lazio, foi tema de conversa."Nesse jogo tivemos um penáltii contra, num lance em que o Inzaghi coloca a mão no meio da mão do Baía e puxa a bola. Ele solta a bola e depois o Jorge Costa faz falta, mas o árbitro devia ter marcado a falta no Vítor. Mas ficámos sempre tranquilos. Depois do Vitor defender o penálti, sentimos ainda mais essa tranquilidade. Já tínhamos sido alertados para a questão da arbitragem. Quem mandava nas arbitragens na Europa era um italiano. Então fomos preparados para isso. A situação da expulsão do Helder Postiga é uma pena porque não seria para tanto. Amarelo para os dois era suficiente. Expulsou o Postiga e isso para nós foi um grande prejuízo. Mas correu tudo bem, a equipa estava bem montada. Tivemos chances de fazer golos, eu inclusive, mas acho que ainda bem que não marquei porque sobrou para a final", atirou, entre risos.