Derlei: «Tenho respeito pelo Benfica e pelo Sporting, mas o FC Porto é outra coisa»

Derlei ganhou fama em Portugal pela capacidade de fazer golos que foi demonstrando ao longo dos anos que esteve ligado ao futebol português, mas notabilizou-se também pelo facto de ter representado os três grandes.





Depois de sair do FC Porto, o 'Ninja' somou passagens por Benfica e Sporting, já numa fase mais adiantada da carreira. Seja como for, o antigo avançado não esconde que é portista de corpo e alma."Eu sou portista de coração. O FC Porto fez o 'Ninja'. Joguei pelo Sporting e pelo Benfica e tenho respeito grande pelos clubes, mas o FC Porto na minha vida é outra coisa que está acima de tudo o que o futebol me proporcionou. Sempre foi difícil jogar contra o FC Porto. Quando entrei no Dragão pelo Sporting foi uma tremedeira grande porque sabia que dificilmente sairíamos com a vitória e por ser com uma camisola diferente", lembrou o antigo avançado.