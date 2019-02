Desacatos na bancada central em Moreira de Cónegos

Houve dois momentos de grande tensão na bancada central e logo após os golos das duas equipas. Primeiro, os adeptos do Moreirense festejaram, mas em função da mistura que havia no local, alguns adeptos dos dragões não gostaram e responderam de imediato, gerando-se um ligeiro desacato que foi prontamente sanado pelos seguranças de serviço.Pior foi depois em que já teve de ser a GNR a pôr cobro aos desacatos, solicitando mesmo que alguns adeptos do FC Porto abandonassem a bancada, logo após o golo de Herrera, gerando-se até uma pequena perseguição de elementos afetos à claque do Moreirense.Nesse momento, de resto, Sérgio Conceição respondia a um adepto do outro lado do campo.