Desejo de Óliver Torres: «Espero que o FC Porto consiga a reviravolta»

Óliver Torres aproveitou a segunda passagem do FC Porto por Sevilha para dar um saltinho ao hotel onde estagiou a equipa para cumprimentar os antigos companheiros e desejar boa sorte para o jogo desta noite, frente ao Chelsea, que pode valer o apuramento para as meias-finais da Champions.





"Gostava mais que o FC Porto tivesse jogado no Dragão, mas também gostei que tivesse jogado na semana passada e que jogue novamente no meu atual estádio. É sempre um prazer ver as pessoas do FC Porto, fico muito feliz. Espero que hoje tenha muita sorte e que consiga a reviravolta e se qualifique. Já tinha saudades dos antigos companheiros de equipa, das pessoas do staff, gosto sempre quando me falam do FC Porto, tenho muitas saudades, muito carinho e proximidade com este clube", revelou o médio que joga no Sevilha, em declarações à FC Porto TV.Em relação ao primeiro jogo, o médio espanhol espera que os dragões pressionem mais à frente e manifestou a convicção de que vão marcar. "Tem que ser na mesma linha do outro dia, se calhar a pressionarem um bocadinho mais alto, mas acredito muito no potencial do FC Porto. Vão ter muitas oportunidades de golo e hoje vão marcar", apontou Óliver Torres, assumindo que esteve no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, no primeiro jogo: "Entrei por uma porta secreta para poder ver o jogo, se hoje também conseguir entrar vou ser um adepto do FC Porto."Para fechar, o espanhol deixou uma mensagem aos adeptos dos dragões. "Foi um prazer e um privilégio ter jogado no FC Porto, ter passado pela cidade do Porto, as pessoas ficaram no meu coração para sempre. Que seja uma grande noite, uma noite à Porto, que festejem muito", rematou o antigo campeão pelos dragões.