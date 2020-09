Dez dos 40 milhões de euros da venda de Fábio Silva são para intermediários

O FC Porto enviou uma nota oficial à CMVM onde dá conta de mais pormenores relativamente ao negócio que levou Fábio Silva para o Wolverhampton. Os ingleses desembolsaram 40 milhões de euros, mas vem agora a SAD portista explicar que 10 desses 40 milhões vão para intermediários.





Com efeito, a Gestifute encaixa 7 milhões de euros e a STV fica com 3 milhões, pelo que passam a ficar nos cofres da SAD azul e branca 30 milhões."A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários e em aditamento ao comunicado feito no passado dia 5, vem informar o mercado que, decorrente da transferência do jogador Fábio Silva para o Wolverhampton, por 40 milhões de euros, e da execução dos acordos previamente alcançados, terá encargos com serviços de intermediação, com as empresas Gestifute, SA e STV, Lda, englobando um valor base acrescidodo prémio de objetivos, que corresponde a 7M€ (sete milhões de euros) e 3M€ (três milhões de euros), respetivamente."