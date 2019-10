Dez jovens a compor o trabalho

Com 15 jogadores nas seleções e somente oito nomes do plantel principal totalmente disponíveis, Sérgio Conceição promoveu ao treino de ontem uma dezena de jovens, sobretudo defesas e avançados.

Da equipa B transitaram nove nomes. Foram eles os defesas Rodrigo Pinheiro, Musa Yahaya, Diego Landis, Ferraresi e Luís Mata; o médio Mor Ndiaye; e os avançados Madi Queta, Ángel Yesid e Marius. Já da equipa de sub-19 foi chamado o jovem guarda-redes Tiago Estêvão – Mbaye é o único guardião disponível do principal elenco.

De um lote repleto de elementos em diferentes fases de maturação, alguns nomes destacam-se mais do que outros. Sérgio Conceição pôde ver de perto Ferraresi, central que chegou esta época à Invicta e pegou de estaca; Mor Ndiaye, médio-centro de apenas 18 anos que tem impressionado desde o ano passado; e Madi Queta, extremo que cumpriu parte da pré-época do plantel principal deixando boas indicações para o futuro.



Trio condicionado espera ordens



Com a primeira semana de interrupção competitiva ao nível de clubes já a meio, o trio de lesionados do FC Porto mantém-se a trabalhar de forma condicionada, ainda que em diferentes patamares de recuperação. Sérgio Oliveira é aquele que se encontra numa fase mais adiantada, estando a treinar já integrado no grupo. Romário Baró complementa o trabalho de campo com tratamento e Marega cinge-se somente a trabalho com limitações.