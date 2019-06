"Dia do Clube" com Vítor Baía, Deco e Capucho

Vítor Baía, Deco e Capucho são as principais figuras que vão marcar presença na oitava edição do "Dia do Clube" do FC Porto, que terá lugar amanhã, na Sala do VIP do Estádio do Dragão.





A iniciativa, destinada a sócios e adeptos do FC Porto, decorrerá entre as 9 e as 18 horas e contará com três painéis de convidados. Para além do trio de antigos jogadores que vai assinalar os 20 anos da conquista do pentacampeonato (1994/1999), vão estar presentes Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, Paulo Baldaia, Bernardino Barros e os humoristas Fernando Rocha, João Seabra e Alexandre Santos.