Dia do guarda-redes para homenagear Iker Casillas

A situação de Iker Casillas continua a ser acompanhada com grande atenção também em Espanha e ontem foi a vez de Mono Burgos, treinador-adjunto do Atlético Madrid, sugerir uma homenagem ao guardião do FC Porto.Antes do jogo frente ao Espanyol, ao microfone da beIN Sport, o assistente de Diego Simeone sugeriu a criação do "dia do guarda-redes a 20 de maio", porque no seu entender "as homenagens devem ser feitas em vida". Para além disso, o antigo guardião do River Plate, Maiorca e Atlético Madrid aproveitou para "desejar uma rápida recuperação a Iker Casillas".Muitas vezes adversário na liga espanhola e na Champions, o polémico adjunto de Simeone vê como justo o tributo ao mítico guarda-redes que venceu os principais troféus por clubes ao serviço do Real Madrid e foi campeão do Mundo e Europeu pela seleção de Espanha, para além do título de campeão nacional conquistado com a camisola do FC Porto.