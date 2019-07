Díaz aplaudido por Falcão

Radamel Falcão recebeu a primeira grande ovação da tarde quando pisou o relvado do Dragão. O colombiano, que passou alguns dos melhores momentos da carreira no FC Porto, retribuiu o gesto e pouco depois aplaudiu a entrada em campo do compatriota Luis Díaz. Quando os dragões deram a volta ao campo para saudar os adeptos, Díaz foi até junto de Falcão e deu-lhe um abraço. Um gesto repetido por outros portistas com amigos do Monaco, como Rony Lopes, Gelson Martins e Gil Dias.