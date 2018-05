O Dínamo Kiev juntou-se aos clubes atentos à situação de Gonçalo Paciência e pode avançar com uma proposta formal pela sua contratação. De acordo com as informações recolhidas por Record, os ucranianos procurarão antecipar-se aos restantes emblemas que também mantêm o português, de 23 anos, debaixo de olho.

O clube da capital ucraniana, que cedeu o português Antunes ao Getafe na temporada agora finda, procura novas soluções para a sua linha avançada. Isto depois de ter falhado novamente o título nacional, conquistado pela segunda vez consecutiva pelo Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca, o que exige uma melhoria na próxima época.