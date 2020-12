Diogo Costa e o '99' nas costas: «É uma grande responsabilidade»

Depois de já ter atuado na Liga NOS, Taça de Portugal e Taça da Liga, eis a Liga dos Campeões. Diogo Costa viveu esta quarta-feira uma noite para mais tarde recordar, ao estrear-se na prova de clubes mais importante da Europa. Um momento que naturalmente deixou o jovem guardião, de 21 anos, naturalmente orgulhoso.





"Senti-me muito bem. Estou preparado para todos os jogos e no máximo. No geral senti-me bem. Recebi o apoio de todos. Foi um jogo muito bom do colectivo. Nesta casa nunca jogamos para perder porque nada está garantido. Vivemos de títulos e fazemos tudo por vencer para alcançar esse objetivo. Mentalidade é ser Porto. A nossa vontade está de acordo com o ADN do clube e é muito complicado vencerem-nos", comentou o guardião, à Eleven Sports.Nesta partida, Diogo Costa entrou em campo com a camisola 99 , um número especial pela sua ligação a Vítor Baía, um histórico do clube portuense. "É uma grande responsabilidade jogar com o 99. Dar seguimento ao número pelo historial que tem e fico muito orgulhoso pelo Vítor Baía me incentivar a usar o número. Ele disse-me que era o jogador mais indicado para jogar com o seu número", revelou.