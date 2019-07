Diogo Costa e Vaná dão confiança na Champions

Uma parte importante da serenidade com que o FC Porto está, neste momento, a tratar do reforço da baliza prende-se com a resposta dada desde o arranque da pré-temporada pelos dois principais guardiões do plantel, Vaná e Diogo Costa.

O brasileiro, de 28 anos, é uma opção cuja solidez transita da última temporada, na qual foi eleito por Sérgio Conceição, por exemplo, para defender as redes azuis e brancas nas finais da Allianz Cup e da Taça de Portugal. Vaná, de resto, começou a pré-época como principal candidato à baliza, uma prioridade que nas últimas semanas acabou por ser ameaçada por Diogo Costa.

O português, de apenas 19 anos, tem dado boa conta de si, especialmente nos jogos particulares à porta aberta. Depois de ter sido titular frente ao Fulham, Diogo Costa entrou ao intervalo do jogo com o Betis, tendo sido decisivo para a chegada da equipa à final da Copa Ibérica no desempate por penáltis – defendeu um dos cinco remates dos espanhóis.

Ainda Rulli

Por fim, sobre o dossiê baliza, o jornal ‘AS’ noticiou ontem que Rulli, da Real Sociedad, voltou a ficar de fora da convocatória da sua equipa para um particular, facto que foi associado a uma alegada saída iminente para o FC Porto. Não se conhece qualquer volte-face sobre a situação do argentino.