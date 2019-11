Diogo Costa: «Entrámos com fome de ganhar»

Diogo Costa elogiou a atitude que o FC Porto demonstrou desde o início da partida frente ao V. Setúbal. "Entrámos muito bem, como é costume com fome de ganhar. E isso faz a diferença para quem joga. Foi um controlo de jogo do início ao fim, estivemos muito bem e fizemos tudo para ganhar", salientou ao Porto Canal.Após a goleada por 4-0 , o guardião não escondeu a importância de não ter sofrido. Mesmo sofrendo golos, a vitória é sempre o mais importante. Claro que para um guarda-redes não sofrer golos dá mais confiança, mas ela tem crescido no dia a dia no treino", frisou.O jovem, de 20 anos, mostrou-se ainda confiante para o futuro apesar do ciclo de jogos que os dragões têm pela frente. "Independentemente da carga de jogos, a equipa tem de estar sempre confiante. Melhoramos sempre no treino e vamos continuar a ser o que somos", concluiu.