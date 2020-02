Diogo Costa: «Estávamos com muita vontade de passar à final»

Depois de ter perdido a titularidade no clássico com o Benfica, Diogo Costa voltou, esta quarta-feira, a assumir o lugar na baliza do FC Porto no triunfo (3-0) diante do Académico de Viseu, a contar para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.





No final do encontro, o guarda-redes de 20 anos realçou a atitude e o espírito de sacrifício de toda a equipa em carimbar a presença na final da prova rainha. "O fator determinante para nossa vitória foi a nossa atitude, estávamos com muita vontade de passar à final. Acima de tudo o trabalho, controlámos o jogo do início ao fim. Foi uma vitória muito merecida. O espírito de sacrifício foi diferente. É continuar a trabalhar e manter a consistência. Fazer bons jogos", apontou."A parte defensiva é toda a equipa, começando nos avançados e acabando em mim", concluiu.