Diogo Costa evolui e já foi integrado

Diogo Costa foi a boa notícia para Sérgio Conceição no treino de ontem, uma vez que já foi integrado nos trabalhos do plantel. O guarda-redes, de 19 anos, ainda o fez de forma condicionada, mas tudo indica que, se não houver qualquer retrocesso no processo de recuperação, vai acompanhar a comitiva na deslocação a Krasnodar e ser opção para o jogo relativo à primeira mão da 3ª pré-eliminatória da Champions.

O jovem guardião foi uma das revelações da pré-época e tinha até boas perspetivas de poder ser titular no encontro de quarta-feira, mas a luxação num dedo da mão direita que o obrigou a uma intervenção cirúrgica, na semana passada, fez com que tivesse de abrandar a preparação. Essa situação, aliada à boa exibição de Vaná frente ao Monaco e à chegada de Agustín Marchesín, fez com que Diogo Costa perdesse algum terreno e tivesse deixado a defesa das redes em discussão.

Seja como for, a evolução da lesão do internacional sub-21 português é uma nota positiva para Sérgio Conceição, uma vez que o técnico gosta de se fazer acompanhar para todos os jogos com três guarda-redes. Neste caso, se tudo correr dentro da normalidade, os eleitos para Krasnodar serão Marchesín, Vaná e Diogo Costa. Mouhamed Mbaye está inscrito na UEFA e até foi suplente de Vaná diante do Monaco, mas nesta fase tem sido mais um apoio ao plantel principal. A sua base é a equipa B dos dragões.



Mamadou Loum continua condicionado



Com Diogo Costa muito perto de ser dado como apto, o único jogador que nesta altura não deverá estar pronto para defrontar o Krasnodar é Mamadou Loum. O senegalês, de 22 anos, prossegue o plano de treino condicionado, devido a uma lesão muscular, e ainda não entra nos planos do técnico. De resto, o plantel fez dois treinos no dia de ontem, reduzindo para um neste domingo, sempre no Olival. A equipa tem as baterias apontadas para a estreia oficial na nova época, quase na máxima força.