Diogo Costa por inteiro

Com o processo de contratação de um novo guarda-redes ainda em aberto, Sérgio Conceição começou a fidelizar Diogo Costa na baliza azul e branca e o facto de o guardião ter cumprido os 90 minutos do último jogo, frente ao Getafe, é disso sintomático.





O técnico dá assim um sinal claro sobre o guarda-redes que elegerá para o arranque oficial da temporada, frente ao Krasnodar, caso não chegue um novo reforço para o posto até lá. Uma tendência que tem correspondência direta com a resposta dada por Diogo Costa, de 19 anos, nos últimos três jogos: ficou em branco em 45 minutos diante do Fulham; fez o mesmo diante do Betis (mais 45’) e foi ainda decisivo no desempate por penáltis ao defender o remate de Bartra; e sofreu somente um golo contra o Getafe, nos tais 90 minutos acumulados. O miúdo ganha terreno a Vaná.