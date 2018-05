Nas contas da baliza surge com maior protagonismo na próxima época o nome de Diogo Costa, guarda-redes, de 18 anos, em quem os responsáveis portistas depositam grandes esperanças para o futuro. Aliás, o próprio Iker Casillas já vaticinou uma carreira de grande projeção ao jovem internacional português, que na temporada que está a acabar foi utilizado em quatro competições, duas pela equipa B (2ª Liga e Premier League International Cup), e outras tantas pela equipa de sub-19 (campeonato e Youth League).Tendo renovado na semana passada o seu contrato até 2022, Diogo Costa passa a constar do lote de guardiões da equipa principal, começando a trabalhar diariamente com Casillas, elemento que poderá ser importante no seu processo de evolução. Recorde-se que, para além de Diogo Costa, a SAD também renovou a ligação com o senegalês Mouhamed Mbaye até 2021, outro guarda-redes da equipa B.