Diogo Costa testou positivo à Covid-19 e fica de fora do jogo com o Chelsea

O FC Porto divulgou na tarde desta terça-feira a comitiva que vai viajar rumo a Sevilha e a ausência do nome de Diogo Costa causou surpresa. O guardião irá ficar de fora do jogo com o Chelsea, devido a ter testado positivo à Covid-19.





Desta forma, o novo coronavírus voltou a atacar o plantel portista, isto depois de não haver conhecimento de casos positivos desde 28 de janeiro, dia em que foi tornado público o caso de João Mário.Marchesín, Cláudio Ramos, Francisco Meixedo, Pepe, Diogo Leite, Loum, Luis Díaz, Matheus Uribe, Marega, Zaidu, Carraça, Marko Grujic, Tecatito Corona, Wilson Manafá, Mbemba, Romário Baró, João Mário, Otávio, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson, Nanu, Malang Sarr, Fábio Vieira e Francisco Conceição.