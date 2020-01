Diogo cumpre metade das obrigações regulamentares

São oito jogos a titular, inclusivamente um a contar para a Liga NOS e logo num dérbi portuense, mas a derradeira prova de fogo para Diogo Costa está aí a chegar. Com a Taça da Liga em discussão, o jovem internacional português, de 20 anos, é esperado na baliza do FC Porto diante do V. Guimarães, quarta-feira, e, assim os dragões sigam em diante, também no confronto decisivo da competição.

Para lá da prova de maturidade do jovem, a sua presença cumpre logo metade das obrigações regulamentares no que diz respeito a jogadores formados localmente no onze. Cada equipa tem de fazer alinhar dois jogadores naquela condição – pelo menos durante 45 minutos –, exigência que, salvo qualquer lesão, Diogo irá cumprir.