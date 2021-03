Diogo Dalot e Pepe que "é de outro mundo": «Há muito que não festejava assim»

Diogo Dalot confessou ter vibrado com a passagem do FC Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões. Ao 'The Athletic', o ex-jogador dos dragões agora a jogar no Milan por empréstimo do Manchester United, o lateral aplaudiu o percurso dos dragões.





"Não celebrava assim uma vitória do FC Porto há muito tempo. Foi fantástica a forma como passaram", afirmou, sublinhando o papel de um dos 'heróis'."Pepe é de outro mundo. Há poucos jogadores que chegam a essa idade [38] e continuam por mais três ou cinco anos. É algo que vem de dentro deles. Não querem parar. Há alturas em que olho para o Zlatan e pergunto como é possível que um homem com 39 anos tenha a mesma ambição de um com 20 ou 21. Ele ganhou tudo. Espanta-me. Se com 39 anos faz isto todos os dias, porque é que eu não posso?".Dalot sublinhou ainda o papel do pai no seu percurso nos azuis e brancos. "Ele não deixava ninguém ser nada a não ser adepto do FC Porto lá em casa, por isso sou adepto do FC Porto desde que me lembro. Ainda antes de jogar lá, ia muitas vezes ao Dragão ver jogos. É possível imaginar o que é para um miúdo que é adepto do FC Porto jogar no clube da cidade?", recordou.