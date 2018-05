Continuar a ler

Recorde-se que, tal comojá avançara, a SAD portista quer apostar em Dalot na próxima temporada - a saída de Ricardo Pereira para o Leicester, deixa a via aberta ao jovem jogador para assumir a titularidade. Todavia, no caso de não ser possível blindar Diogo Dalot, ganha força a possibilidade de ser incentivada uma venda imediata. Tendo em conta que o defesa tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, e cartel muito elevado juntos de vários emblema de topo no cenário europeu, essa solução é vista com melhores olhos do que a permanência do jogador sem ter a sua situação resolvida, o que prejudicaria a posição do clube e abalaria a cotação para uma eventual transferência mais tardia.