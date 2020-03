Diogo Leite alvo prioritário do Valencia

Diogo Leite é um dos alvos prioritários do Valencia para o mercado de transferências do próximo verão. A revelação foi feita pelo jornal Super Deporte, sempre próximo ao emblema che, na sua edição desta segunda-feira.





O central, de 21 anos, "é um futebolista que os técnicos do Valencia seguem há bastante tempo e está marcado a vermelho na agenda de César Sánchez", antigo guarda-redes do Real Madrid que é diretor para o futebol do clube desde janeiro. "Uma aposta e um dos objetivos prioritários para o próximo projeto", que os espanhóis destacam por ser "titular indiscutível da seleção sub-21 de Portugal" e um dos centrais "com mais futuro de uma geração importante", como aquela que venceu "a última edição da Youth League" com o FC Porto.Sem avançar com qualquer montante para uma eventual oferta, o jornal assinala que esta "pérola da formação do FC Porto ainda não irrompeu com força na primeira equipa", um facto que, projetam, poderá dar alguma margem negocial ao Valencia. "Se começa a entrar com regularidade na primeira equipa é muito provável que o seu preço dispare", pode ler-se na notícia.Com contrato até 2023 e protegido por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, Diogo Leite já esteve perto de ser vendido pelo FC Porto em julho de 2018, depois do Borussia Monchengladbach, da Alemanha, ter feito chegar ao Dragão uma proposta de 15 milhões de euros , que Record revelou à altura. Tanto assim foi que, à altura, já em outubro, após o mercado de transferências fechar e o jovem renovar contrato com os dragões, os alemães acusaram Diogo Leite de ter utilizado esse interesse de forma a conseguir melhores condições no seu novo vínculo. António Araújo, empresário do central, reagiu garantindo que "o processo não poderia ter sido mais claro" e que a posterior renovação nada teve a ver com a oferta do Borussia Monchengladbach