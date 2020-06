Diogo Leite após o nulo frente ao Aves: «Equipa esteve bem e só faltou o golo»

Após o empate sem golos do FC Porto frente ao Aves Diogo Leite lamentou que os dragões não tenham sido capazes de aproveitar as ocasiões de golo criadas mas garantiu que a equipa quer ganhar os jogos que faltam até ao final da Liga NOS para conquistar o título.





"Tivemos inúmeras situações de finalização, mas não conseguimos concretizar. O guardião do Aves esteve muito bem. Fizemos de tudo. Só faltou o golo. Saímos de cabeça erguida. Temos sete jogos pela frente e queremos vencer todos. Estamos confiantes", afirmou o jovem à SportTV.Central de origem e titular no lado esquerdo da defesa portista, Diogo Leite diz que se limitou a respeitar "as ideias do treinador, tanto no plano defensivo, como ofensivo". "A equipa esteve bem na generalidade. Só faltou mesmo o golo", justificou o jogador de 21 anos.