Diogo Leite: «Casa Pia vai querer roubar-nos pontos»

O FC Porto defronta o Casa Pia, esta quinta-feira (20h15), um encontro a contar para a segunda jornada da Taça da Liga. Diogo Leite, defesa azul e branco, assumiu que o principal objetivo da equipa é garantir mais três pontos na competição e continuar assim até ao final."Temos o objetivo de vencer todas as provas em que estamos inseridos, por isso é sempre bom ter um registo de dez jogos sem perder no tempo regulamentar", começou por dizer. "O ano passado acabámos por perder nos penáltis [frente ao Sporting], mas isso já foi além dos 90 minutos. Estamos bem, temos ganho os jogos da Taça da Liga e queremos continuar assim até ao final".Diogo Leite afirmou que o FC Porto depende apenas de si próprio para garantir a passagem à próxima fase da Taça da Liga."Dependemos só de nós e isso é sempre positivo, por isso vamos encarar estes dois jogos para vencer", referiu o defesa portista.O Casa Pia, apesar da derrota no primeiro encontro da competição, ainda tem possibilidade de passar às meias-finais. Desta forma, o jogador do FC Porto perspetiva um jogo complicado em Lisboa."O Casa Pia perdeu o primeiro jogo, mas ainda tem possibilidade de passar por isso esperamos um jogo difícil. Eles jogam em casa e vão querer roubar-nos pontos, por isso temos de estar preparados, fazer o nosso jogo e sair de lá com a vitória", finalizou.