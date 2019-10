Diogo Leite: «Começámos bem e isso deu-nos mais tranquilidade»

Titular diante do Coimbrões , numa partida da Taça de Portugal, na qual assumiu o estatuto de capitão de equipa, o jovem Diogo Leite enalteceu a boa entrada em jogo do FC Porto, que acabou por permitir desbloquear a partida bem cedo."Sabíamos que ia ser um jogo difícil se não entrássemos sérios. Começámos bem, com três golos em 15 minutos, e isso deu-nos mais tranquilidade. Continuámos sempre por cima para marcar mais e felizmente acabámos por conseguir", começou por dizer, à SportTV.De olho no que falta disputar na prova, o defesa deixou uma garantia. "Queremos vencer a Taça de Portugal, mas teremos de pensar jogo a jogo. Ganhámos o primeiro e vamos agora pensar no seguinte.".