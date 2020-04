Diogo Leite de novo como protagonista em Valência

Na última semana, não houve jogador que tivesse mais destaque nos meios de comunicação de Valência do que Diogo Leite. Ontem, o central portista voltou a fazer manchete no jornal ‘SuperDeporte’, que deu a conhecer aos seus leitores qual o plano que o emblema che tem para contratar o jogador no próximo verão. Segundo se pode ler, a aposta está relacionada com o projeto do clube e com a necessidade de remodelar o eixo da defesa. A urgência em assegurar Diogo Leite prende-se com o facto de os responsáveis valencianos acreditarem que se trata de um jovem com muito potencial e que está a uma oportunidade de ‘explodir’. Sobre Racic, uma rádio de Valência disse ontem que o FC Porto tem o jogador avaliado em 5/6 milhões de euros.