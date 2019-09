Diogo Leite e o frio na barriga na estreia

Diogo Leite falou dos sacrifícios que os jovens jogadores têm de ultrapassar e foi o parceiro ideal de Fábio Silva na sessão de ontem e que incluiu ainda quase uma hora a dar autógrafos, depois do ato solene da inauguração da loja.

O defesa-central, como se sabe, marcou o golo da vitória sobre o Santa Clara, no último jogo da Taça da Liga, numa referência obrigatória e que provocou aplausos, mas o que pediram a Diogo Leite foi a recordação do seu primeiro jogo como sénior no Estádio do Dragão. "É difícil descrever. Senti aquele frio na barriga. Estava nervoso, pois era um momento muito especial com que sempre sonhei", confessou o defesa, lembrando-se das emoções do dia 11 de agosto de 2018 quando foi titular, frente ao Chaves, na goleada (5-0) do jogo da 1ª jornada de 2018/19.