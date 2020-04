Diogo Leite é um “pilar” para o Valencia

Operação ‘Pilares Defensivos’ foi o nome que o jornal ‘Super Deporte’ deu à revolução que o Valencia está a preparar para a próxima época, e o nome de Diogo Leite continua no topo da lista de prioridades do clube che para reformular a sua retaguarda.

Dentro do que já havia acontecido nos dias anteriores, o central do FC Porto foi novamente manchete naquele jornal próximo do Valencia, correspondendo ao perfil que os responsáveis do clube traçaram para ajudar a construir a equipa a partir do sector defensivo, sendo ele jovem e esquerdino.