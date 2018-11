Diogo Leite: «Estreia pelo FC Porto foi o concretizar de um sonho de criança»

Diogo Leite estreou-se esta temporada com a camisola principal do FC Porto e logo no Estádio do Dragão, casa que bem conhece em grande parte por ter sido presença assídua enquanto adepto.Em declarações aos meios oficiais do clube, o defesa-central recordou esse jogo diante do Chaves, da 1ª jornada do campeonato, e assumiu que foi uma experiência que lembrará para sempre."A estreia aqui no Dragão contra o Chaves foi o momento mais marcante. Foi um dia que jamais esquecerei, uma sensação que não consigo explicar. Era um sonho que tinha desde criança e que concretizei. Foi um dia de muita ansiedade porque queria muito concretizar esse sonho e estava sempre a olhar para o relógio à espera da hora do jogo para saber se ia ou não entrar", começou por dizer, revelando outros episódios que lhe ficaram na memória."Os 5-0 ao Benfica, as várias vezes que o FC Porto foi campeão. Esses são momentos que eu espero poder concretizar ali dentro", apontou.