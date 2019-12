Diogo Leite: «Mostrámos o espírito da equipa»

Titular diante do Santa Clara, Diogo Leite assumiu que a partida "não foi nada fácil", especialmente em face das complicadas condições do relvado do Dragão, que na segunda metade esteve totalmente impraticável.





"Não foi nada fácil. Na segunda parte tivemos de nos adaptar às condições, mas realizámos um grande jogo e mostrámos o espírito da equipa. Percebemos que não dava para jogar e a solução foi tentar explorar a profundidade. Felizmente aguentámos o resultado até ao final. O foco agora está em Chaves"