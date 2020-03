Diogo Leite quer voltar forte

Diogo Leite e Wilson Manafá foram os exemplos que o FC Porto deu nas suas redes sociais, durante o dia de ontem, para demonstrar como os jogadores têm trabalhado com dedicação neste período de recolhimento.





O central revelou que está a trabalhar com afinco para estar preparado quando a competição voltar: "Mesmo em casa, continuo a treinar para voltar com toda a força. Façam a vossa parte: fiquem em casa, façam exercício físico e evitem aglomerações. Por todos nós."Noutro âmbito, Fábio Vieira, do FC Porto B, foi eleito o melhor jovem da 2ª Liga em fevereiro, pelo sindicato.