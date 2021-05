Diogo Leite: «Serve de aprendizagem para que sejamos mais fortes»

O FC Porto venceu o Belenenses SAD por 4-0, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga NOS, terminando a época com uma goleada e no segundo lugar, de acesso direto à Liga dos Campeões. Já com a sua situação na tabela resolvida, os dragões adiantaram-se no marcador no Estádio do Dragão com um golo do iraniano Taremi, aos 14 minutos, ampliando a vantagem aos 28, pelo sérvio Grujic. Na segunda parte, o espanhol Toni Martínez (50) fez o terceiro e Diogo Leite (81) fechou a contagem.

"Queríamos acabar bem, sabíamos que o jogo não contava para as contas, mas queríamos acabar bem com uma boa vitória. Foi um jogo bem conseguido desde o início ao fim", começou por referir Diogo Leite.





"É sempre especial marcar por este clube, já estava há algum tempo sem marcar, e é sempre um sabor especial marcar com esta camisola, foi muito importante para mim", acrescentou.Diogo Leite lamentou que o FC Porto não tenha sido campeão. "Desde o primeiro dia que pensamos que o FC Porto tem a mística de lutar por todas as competições, foi ou que fizemos, sentimos um sabor amargo mas há que levantar a cabeça e pensar na próxima época. Não podemos dizer que é positivo porque esteve clube vive de títulos, não conseguindo não podemos dizer que é positiva, mas serve de aprendizagem para que sejamos mais fortes", frisou.