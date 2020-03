Diogo Leite: «Tiro o chapéu aos profissionais que estão na linha da frente»

Ao longo das últimas semanas, muitas têm sido as vozes que se têm erguido para elogiar a atuação dos profissionais de saúde que, em virtude da ascensão do coronavírus que tem assolado vários países um pouco por todo o Mundo, têm estado na linha da frente desta batalha.





Ora, desta feita foi a vez de Diogo Leite se juntar à onda positiva e enviar uma mensagem a quem tem trabalhado de perto com todos os que têm sido prejudicados por este surto. Num vídeo publicado pelo FC Porto nas redes sociais, o defesa-central tirou "o chapéu" às equipas de saúde e ao empenho que têm mostrado, mas deixou o alerta que a melhor forma de respeitar esse mesmo trabalho é ter contenção e respeitar as diretrizes da DGS."Não tem sido fácil, é um momento difícil, e apelo a todos que, com toda a responsabilidade, sigam as directrizes da DGS. Quem puder ficar em casa que fique, porque só assim vamos parar a propagação do vírus. Não nos estamos a ajudar só a nós. Estamos a ajudar todos os profissionais que estão na lnha da frente. A eles o meu muito obrigado, tiro-lhes o chapéu. Que matenhamos esperança. Estou seguro de que no fim vamos estar todos felizes, depois de vencermos esta luta", apontou Diogo Leite, para quem a rotina de trabalho mudou e muito."Não tem sido fácil estar em isolamento, acredito que para vocês também não. Apesar disso, tenho trabalhado todos os dias para manter a forma física. Aliás, criei um plano com horas de treino, horas de descanso, com horas de lazer, com horas em que tento criar alguma coisa nova para fugir à rotina", explicou o defesa-central.