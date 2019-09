Diogo Leite titular na equipa B do FC Porto

Diogo Leite foi a grande novidade da equipa B do FC Porto no duelo com a Oliveirense, este sábado. O defesa-central, dos quadros da formação principal, foi chamado por Rui Barros para o embate em Aveiro, tendo sido titular no eixo do setor defensivo ao lado de Nahuel Ferraresi.





Destaque ainda para mais uma titularidade de Tomás Esteves e Mbaye, também eles assíduas presenças nos treinos de Sérgio Conceição.