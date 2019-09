Diogo Leite: «Trabalho dia a dia por uma oportunidade»

Diogo Leite foi o autor do único golo do FC Porto na vitória frente ao Santa Clara (). No final do jogo, o central mostrou-se satisfeito pelo resultado e pelo controlo que os dragões demonstraram ao longo do jogo."O pensamento é sempre a vitória. Entrámos bem, controlámos, o importante foi sair com a vitoria. Tínhamos de ser fortes ofensivamente e estar precavidos defensivamente contra uma equipa chata, forte.Ainda não está nada feito, ainda temos mais jogos, começámos bem, agora é pensar no próximo jogo.Todos somos importantes. Trabalho dia a dia por uma oportunidade", disse à Sport TV depois do jogo.