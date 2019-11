Diogo Leite: «V. Setúbal não teve oportunidades na nossa baliza»

Diogo Leite voltou este domingo a ser titular na equipa do FC Porto e participou na goleada (4-0) ao V. Setúbal que valeu aos dragões o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal.No final da partida, o jovem defesa realçou a "boa vitória" do FC Porto. "Conseguimos fazer muitos golos e o V. Setúbal não teve qualquer oportunidade na nossa baliza, o que também é importante", destacou o jogador de 20 anos."Tentamos sempre fazer golos e não sofrer. Este foi um jogo muito bem conseguido por parte de todos os jogadores nesse sentido e agora temos de seguir em frente e pensar no próximo jogo", adiantou Diogo Leite, perspetivando o duelo com o Young Boys, na quinta-feira, para a Liga Europa."A nossa ideia é trabalhar sempre para vencer. Começamos bem esta nova série de oito jogos e agora é já pensar no próximo jogo", concluiu.