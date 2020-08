Diogo Leite: Valencia e FC Porto separados por 5 milhões de euros

Uma diferença de 5 M€ coloca neste momento a transferência de Diogo Leite em banho-maria. De acordo com a notícia publicada hoje pelo jornal ‘Super Deporte’, que faz até manchete com o central, o Valencia está disposto a pagar 15 M€ pelo defesa, ao passo que o FC Porto exige 20 M€ – diferença que pode ser ultrapassada com a contratualização de uma verba por objetivos.





Ainda assim, não será este o único obstáculo à conclusão do negócio, pois, à semelhança dos portistas, também o Valencia pretende efetuar algumas vendas partindo só depois para a contratação de reforços. Para já transacionou apenas Ferrán Torres para o Manchester City...