Diogo Queirós anseia voltar a jogar com Leite pelo FC Porto

Diogo Queirós já disse que tem como objetivo imediato fazer a próxima pré-época no FC Porto e convencer Sérgio Conceição a integrá-lo no plantel, mas há outro desejo que o central, de 21 anos, que está emprestado ao Mouscron, revelou em entrevista à Eleven Sports.

"Acredito muito na qualidade do Diogo Leite, e se as pessoas que estão a avaliar sentirem que podemos fazer uma boa dupla, seria com muita felicidade. Fizemos a formação juntos e, se isso viesse a acontecer no FC Porto, seria o culminar de um trabalho em conjunto. Somos uma dupla que se complementa bem, há muita telepatia entre nós", referiu o defesa, que explicou ainda de onde vem a sua aptidão para ser capitão de equipa. "Nos sub-17, o Bino, que era o treinador, deu-me uma folha a dizer o que é um capitão do FC Porto, quais os seus deveres e funções, e sempre cumpri bem essa missão."