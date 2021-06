Diretor desportivo do Sevilha elogia Corona: «Não quer dizer que venha amanhã»

O diretor desportivo do Sevilha deixou elogios públicos, esta quinta-feira, ao avançado do FC Porto, Tecatito Corona.





"É um grande jogador e já trabalhou com o nosso treinador, Julen Lopetegui. Foi nomeado melhor jogador do campeonato português na época 2019/20. Não posso acrescentar muito a isso. É um jogador de altíssimo nível e tem de ser alvo de acompanhamento. Mas isto não significa que venha para o Sevilha já amanhã", afirmou Monchi à cadeia televisiva mexicana, 'Imagen Televisión'.Recorde-se que, conforme Record noticiou na edição impressa desta quinta-feira, Corona admite todos os cenários para o futuro imediato, mas a sair será sempre para um projeto com Liga dos Campeões, caso do Sevilha.O contrato do jogador com os dragões finda a 30 de junho de 2022 e, caso permaneça no Dragão, Tecatito admite renová-lo.