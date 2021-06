Diretor desportivo do Sevilha voltou a elogiar Jesús Corona

Monchi, diretor desportivo do Sevilha, voltou a elogiar o portista Jesús Corona, considerando que se trata de um jogador consolidado no futebol europeu. "Cruzou a fronteira do futebol mexicano para o futebol europeu, porque conseguiu amadurecer as duas qualidades necessárias para jogar e triunfar na Europa: o ritmo e a competitividade", referiu o responsável do emblema espanhol, numa conversa promovida pela Liga do México.





"Corona, Hirving Lozano, Guardado, Lainez, Héctor Herrera... são todos jogadores com êxito, estão a triunfar na Europa, e há muitos outros que têm a qualidade necessária, daí que joguem na Europa", reforçou o diretor desportivo dos andaluzes.Recorde-se que Corona tem sido apontado com insistência ao Sevilha, cuja equipa é treinada por Julen Lopetegui, técnico que o comandou no FC Porto e que já manifestou o desejo de o receber novamente.