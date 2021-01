Dirigente do Grémio comentou situação de Pepê: «Há conversas, mas não propostas»

Paulo Luz, vice-presidente para o futebol do Grémio de Porto Alegre, confirmou a existência de conversas por causa de Pepê, mas negou propostas oficiais, seja do FC Porto ou do Zenit. Ao mesmo tempo, o dirigente reiterou a vontade do clube brasileiro de manter o extremo até ao final do Brasileirão e, especialmente, da Copa do Brasil, frente ao Palmeiras.





"Desde que conseguimos a qualificação, a premissa da negociação é uma decisão da presidência do clube, com o aval do nosso conselho de administração e da equipa técnica. Qualquer encaminhamento negocial passa pela configuração jurídica de que o Pepê permanece connosco até ao final do campeonato brasileiro e, especialmente, para esses dois jogos da Copa do Brasil. Há conversas, mas propostas formalizadas, não. Apenas a nível de conversas e especulações", rematou Paulo Luz, em declarações à Rádio Grenal.